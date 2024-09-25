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        Haberler Magazin Batuhan Karacakaya ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Batuhan Karacakaya ameliyat oldu

        Batuhan Karacakaya, ayak bileğinden ameliyat oldu. Rahatsızlığının sürecini anlatıp, sağlık durumu hakkında bilgi veren Karacakaya, "Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:03
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          Bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde; Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Beren Saat, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Bülent Ziyagil' karakterini canlandıran oyuncu Batuhan Karacakaya, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

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          27 yaşındaki oyuncu, ameliyat olduktan sonra hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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          "DOKTORLAR 'ACİL AMELİYATA GİRMEN GEREKİYOR' DEDİ"

          Uzun bir süredir ayak bileğinde ağrı olduğunu söyleyen Batuhan Karacakaya, "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" dedi.

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          "HER ŞEY YOLUNDA"

          Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Karacakaya, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Ada'da kaptığım bir hastalık yüzünden ameliyatım ertelenmişti ve kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum. Her şey yolunda.

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