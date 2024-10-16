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        Haberler Gündem Güncel Battalgazi'deki rezerv alanda temel kazıları | Son dakika haberleri

        Battalgazi'deki rezerv alanda temel kazıları başladı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rezerv alanı olarak ilan edilen bölgelerde inşaat çalışmaları hız kazandı. İsmetiye Mahallesi ile Kavaklıbağ Mahallleri'nde planlanan projenin ilk etabında temel kazıları başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:57
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        Battalgazi'deki rezerv alanda temel kazıları
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rezerv alanı olarak ilan edilen bölgelerde inşaat çalışmaları hız kazandı.

        İHA'nın haberine göre, İsmetiye Mahallesi ile Kavaklıbağ Mahallleri'nde planlanan projenin ilk etabında temel kazıları başladı. Bölgede ilk etapta 497 konut, 330 büro ve 350 dükkanın inşa edileceği projede, temel kazı çalışmaları sürüyor.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, temel kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde, projeye olan destek ve katkılardan bahseden Vali Yavuz, "Hemşehrilerimizin desteği ile şehrimizin yapı stokunu yenileyerek afete dirençli bir kent olma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bu tür projeler, şehirlerimizin sürdürülebilirliğini artıracak ve vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları sunacaktır" ifadelerini kullandı.

        Vali Yavuz, projeye destek veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkürlerini ileterek Malatya'nın yapı stoku ve altyapısının güçlendirilmesi amacıyla atılan bu adımların, şehrin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu vurguladı.

        Dört etap halinde planlanan inşaat çalışmalarının, zaman içinde daha fazla konut ve iş yeri ile birlikte genişletilmesi bekleniyor. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği projelerin, Malatya'nın modernleşme sürecine katkı sunması hedefleniyor.

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        #Battalgazi ilçesi
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