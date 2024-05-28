Batshuayi'ye EURO 2024 şoku!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kala turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, aday kadrosunu açıkladı.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıkladığı kadroda Fenerbahçeli yıldız Michy Batshuayi'nin yer almaması dikkat çekti.

TEDESCO: BU ÇOK ZOR BİR KARARDI

Aday kadroyu açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Michy Batshuayi'nin kadroda davet edilmemesiyle ilgili de konuştu. Batshuayi ile konuştuğunu belirten Tedesco, "Bu çok zor bir karardı, benim için en zoru. O harika bir oyuncu. Durumu açıklamak için dün kendisini aradım. Trossard ve De Ketelaere'ye sahip olduğumuz için bu mantıklı geliyor. Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal. Bu işimin en zor kısmı" ifadelerini kullandı.

Belçika, EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Romanya ile mücadele edecek.