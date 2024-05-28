Batshuayi'ye EURO 2024 şoku!
Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklanırken, Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi kadroda yer almadı. Trabzonsporlu Thomas Meunier ise Almanya kafilesine dahil edildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kala turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, aday kadrosunu açıkladı.
Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıkladığı kadroda Fenerbahçeli yıldız Michy Batshuayi'nin yer almaması dikkat çekti.
2015 yılından bu yana Belçika Milli Takımı formasını giyen 31 yaşındaki Batshuayi, 'Şeytanlar'la çıktığı 56 maçta 27 gol kaydetmişti. Batshuayi'nin EURO 2024 kadrosunda yer almaması Belçika'da büyük sürpriz olarak karşılandı. Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maçta kaydettiği 24 golle dikkat çekmişti.
MEUNIER KADRODA, MERTENS YOK
Öte yandan Belçika'nın kadrosunda Trabzonsporlu yıldız sağ bek Thomas Meunier yer alırken, yaklaşık 1,5 yıldır milli takımda yer almayan Galatasaraylı Dires Mertens de kadroda davet edilmedi.
Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler alıyor:
KALECİLER: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)
DEFANS: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais), Axel Witsel (Atletico Madrid)
ORTA SAHA: Yannick Carrasco (Al Shabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg)
HÜCUM: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)
TEDESCO: BU ÇOK ZOR BİR KARARDI
Aday kadroyu açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Michy Batshuayi'nin kadroda davet edilmemesiyle ilgili de konuştu. Batshuayi ile konuştuğunu belirten Tedesco, "Bu çok zor bir karardı, benim için en zoru. O harika bir oyuncu. Durumu açıklamak için dün kendisini aradım. Trossard ve De Ketelaere'ye sahip olduğumuz için bu mantıklı geliyor. Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal. Bu işimin en zor kısmı" ifadelerini kullandı.
Belçika, EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Romanya ile mücadele edecek.