Batman'daki yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Batman'da 5 katlı binada çıkan yangında içinde bebeklerin de bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile 6 kişi kurtarılarak hazır bekletilen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı
Batman'da 5 katlı binanın odunluğunda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan, aralarında bebeklerin de olduğu 6 kişi kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın odunluğunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle çıkan duman binayı sararken, evlerinde mahsur kalan aralarında bebeklerin de olduğu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahaleleri yapıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.