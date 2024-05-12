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        Haberler Gündem Güvenlik Batman'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda tabanca ele geçirildi

        Batman'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda tabanca ele geçirildi

        Batman'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-18 operasyonunda 121 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:53
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        Silah kaçakçılarına operasyon
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da düzenlenen Mercek-18 operasyonunda 121 ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik "Mercek-18" operasyonu düzenlendiğini ifade etti.

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        Operasyonda, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde, 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ünün ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Silah kaçakçılarıyla mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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        #silah
        #silah kaçakçılığı
        #Batman
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        #Son dakika haberler
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