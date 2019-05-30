31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman'da PKK'lı 4 teröristin teslim oluşu kamera görüntülerine yansıdı. Hasankeyf ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
HELİKOPTERLE KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ
AA'nın yayınladığı görüntülerde, Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin, PKK'lı teröristlerin, Hasankeyf'in Kelekçi köyüne gelerek buradaki iş birlikçilerinden yaşamsal malzeme temin edeceği yönünde elde ettiği bilgiyi Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine operasyon için jandarma ve polis özel harekat timlerini taşıyan helikopterlerin bölgeye sevki ve kara yoluna inişi yer alıyor.
MEHMETÇİK'TEN "TESLİM OL" ÇAĞRISI
Buradan kırsala intikal eden timlerin, teröristlerin içerisinde bulunduğu mağara çevresinde aldığı önlem, teröristlere yönelik teslim ol" çağrısı ve ardından sıkıştırılan teröristlerin teslim oluşu güvenlik güçlerinin kamerasınca kaydedilen görüntülere yansıdı.
TERÖRİSTLERDEN İKİSİ YABANCI
Yapılan araştırmada teröristlerden ikisinin İran uyruklu "Hemin" kod adlı H.O. ve Irak uyruklu "Kemal" kod adlı K.Y. diğerlerinin ise "Şiyar" kod adlı İ.A. ile "Mahir" kod adlı U.T. olduğu belirlendi. H.O'nun aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Dargeçit-Mava ve Cehennem Deresi ile Botan saha hareketli tabur sorumlusu, U.T'nin ise örgütün sabotajcısı olduğu tespit edildi.
8 ŞEHİDİN FAİLLERİ ARASINDA
Detaylı yürütülen incelemeler sonucunda, teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T'nin aynı zamanda 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili de oldukları ortaya çıktı.
İKİ ODALI MAĞARA
Teröristlerin sıkıştırıldığı mağaranın yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki odadan oluştuğu ve bir odanın toplantı için kullanıldığı değerlendirilirken, yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
MÜHİMMAT DA ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerden İ.A'nın, jandarmada verdiği ilk ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramada ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulundu. Teröristlerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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