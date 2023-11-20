Batman'da inşaat yanındaki okulun istinat duvarı çöktü
Batman'da, aşırı yağışların ardından temel inşaatı yanındaki okulun istinat duvarı çöktü
Giriş: 20.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:04
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de bulunan Sason Anadolu Lisesine ait okul istinat duvarı çöktü.
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Daha önce okul bitişinde yapılan inşaat kazısı nedeniyle altı boşaltılan Sason Anadolu Lisesi'ne ait istinat duvarı, gece etkili olan yağışların ardından inşaat alanına kaydı.
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Çökmenin ardından öğrenci ve veliler tedirgin olurken, okul binası için tedbir alınması istendi.