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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da okul duvarı çöktü

        Batman'da inşaat yanındaki okulun istinat duvarı çöktü

        Batman'da, aşırı yağışların ardından temel inşaatı yanındaki okulun istinat duvarı çöktü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:04
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          Batman'ın Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de bulunan Sason Anadolu Lisesine ait okul istinat duvarı çöktü.

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          Daha önce okul bitişinde yapılan inşaat kazısı nedeniyle altı boşaltılan Sason Anadolu Lisesi'ne ait istinat duvarı, gece etkili olan yağışların ardından inşaat alanına kaydı.

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          Çökmenin ardından öğrenci ve veliler tedirgin olurken, okul binası için tedbir alınması istendi.

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