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Başsavcılıktan 35 bin Fenerbahçe taraftarına tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama geldi

Giriş: 04.03.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Başsavcılıktan 35 bin Fenerbahçe taraftarına tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama
AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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