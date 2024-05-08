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        Haberler Gündem Çevre Başsavcılık sondaj patlamasının neden olduğu kirlilikle ilgili soruşturma başlattı

        Başsavcılık sondaj patlamasının neden olduğu kirlilikle ilgili soruşturma başlattı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 10 gündür durdurulamayan sondaj kuyusu patlamasının neden olduğu çevre kirliliğiyle ilgili olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:30
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        10 gündür durdurulamıyor: Savcılık soruşturma başlattı
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        Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; “29 Nisan 2024 günü Sarayköy ilçesine bağlı Gerali Mahallesi’nde özel bir şirket tarafından jeotermal sahasından sondaj kuyusu açma işlemi esnasında 1200-1250 metre derinliğinde jeotermal kaynağa ulaşılması ile yeraltında oluşan basınç ile beraber su içerisinde bulunan gazların açığa çıktığı ve havaya dağıldığı olayla ilgili olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çevrenin Taksirle Kirletilmesi suçundan soruşturma başlatılmış olup soruşturma halen devam etmektedir” denildi.

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