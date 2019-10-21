Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "18 Ağustos 2019 tarihinde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emine Bulut'un (38) öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın 23 Eylül 2019 gün ve 2019/7602 sayılı iddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine TCK'nın 82/1 (a),(b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21 Ekim 2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı, alınan kararın resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığımızca da istinaf edileceği hususu kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Fedai Varan'ın eylemini 'kasten adam öldürme' kapsamında değerlendirip, TCK'nın 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken, indirim taleplerini reddetti.

NEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Emine Bulut'u kent merkezindeki bir lokantada 10 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazı kesilerek öldüren eski koca Fedai Varan için savcılık tarafından düzenlenen jet bir iddianameyle 'Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ancak bugün mahkemeden çıkan karar kamuoyunda soru işaretleri yarattı. 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasıyla yargılanan Varan'a verilen müebbet hapis cezası tartışmalara sebep oldu. Kararda mahkemenin Varan'a tahrik indirimi yapmadığı da belirtildi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEDİ" SAVUNMASI

Kararı değerlendiren uzmanlar, mahkemenin eylemi 'Canavarca hisle adam öldürme' kapsamında değerlendirmediğini o nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine, 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildiğini ifade etti.

Bulut'un ailesinin de tepki gösterdiği karar sonrası pek çok kişi mahkemenin 'tahrik indirimi' yapmamasına rağmen, bu kararla zaten cezada 'indirime' gittiği eleştirisinde bulundu.

Kanlar içinde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu infiale yol açan Emine Bulut için 'Kasten adam öldürmeden' ceza verilmesi tepkilere yol açtı

5 TALEPTE BULUNDU, O SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair 5 talepleri olduğunu söyleyerek, "Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz" dedi.

Sanık Fedai Varan ise "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi.

Mahkeme Başkanının son sözünü sorduğu sanık Fedai Varan "Adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

'BAŞKA TÜRLÜ ACIMIZ DİNMEZ'

Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, "Başka türlü bizim acımız dinmez" dedi.

AVUKAT TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, savcının mütalaasında sanığın 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talebine karşı, mobese görüntülerine göre cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini ve Emine Bulut'un çocuğun velayetini kötüye kullanıp, sanığın kızıyla görüşmesine engel olduğunu iddia ederek tahrik indirimi yapılmasını istedi. Avukat ayrıca Emine Bulut'un mobese görüntüsü çözümlemesine göre sanığa dönüp bir şeyler söylediğini, muhtemelen hakaret ettiğini iddia ederek 'hakaret' indirimi uygulanmasını da talep etti. Avukat, sanığın duruşmalardaki tavırları nedeniyle 'kravat indirimi' de isteyerek, "Biz katili ya da eylemi savunmuyoruz. Katilin yargılama husunda kaynaklanan haklarını savunuyoruz. Bir kadın cinayeti yargılaması yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

OLAY

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.