Kırıkkale'de Emine Bulut’u öldüren katil zanlısı eski koca Fedai Varan’ın yargılanmasına başladı. Kamuoyunda infial uyandıran olaya dair katil zanlısı Varan, “tasarlayarak canavarca öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldürüldü.

"DAYI SEN YANIMA GELMEDEN KONUŞMAYACAĞIM"

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Bulut ailesinin yanı sıra 20’ye yakın baro temsilcisi, kadın dernekleri ile çok sayıda avukat katıldı. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızı Bilge, adliyede başka bir odadan SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Bilge Bulut, başka suçtan tutuklu olan ve duruşmaya SEGBİS ile katılan dayısına hitaben Bekir Bulut’a “Dayı sen yanıma gelmeden konuşmayacağım” dedi.

"OLAYIN KÜÇÜK YA DA BÜYÜK SUÇ ORTAKLARI VAR"



Duruşmanın başında söz alan sanık Fedai Varan’ın avukatı dikkat çekici beyanlarda bulundu. Sanık avukatı, olayın bir kadın cinayeti olduğunu belirterek, “Tüm kadın dernekleri ve kurumların katılma talepleri kabul edilmelidir” dedi. Olayın her yönünün araştırılmasının sanığın da menfaatine olduğunu dile getiren sanık avukatı, “Emine Bulut öldürülmeden iki saat önce karakola sığınmıştır. Emine Bulut’u korumayanlar da suçludur. Bu olayın küçük ya da büyük suç ortakları vardır” diye konuştu.

OLAY

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.

WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut'un tekrar evlenme durumundan Fedai Varan'a bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski karı kocanın aralarında tartışma çıktığı ifade edilen iddianamede, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi'nde tekrar karşılaştığı, Emine Bulut'un iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin kadını yakaladığı ve pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle öldürdüğü bilgisi aktarıldı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.