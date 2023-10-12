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        Haberler Gündem BAŞLADI! MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO katılım endeksine uygun mu, nasıl alınır ve halka arz fiyatı ne kadar?

        MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO katılım endeksine uygun mu?

        MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. SPK tarafından başvurusu onaylanan MHR GYO halka açıklık oranı %25,03 olarak açıklanırken, 4,30 TL hisse fiyatıyla belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Yatırımcılar, MHR Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihlerini ve olası lot dağıtım miktarını gündemine aldı. İşte MHR Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 00:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:10
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        • 1

          MHR Gayrimenkul halka arz başvurusu SPK tarafından onayladı. MHR GYO halka arzının büyüklüğü 890 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı yüzde 25,03'tür. Peki, "MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO katılım endeksine uygun mu, halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir?" İşte MHR Gayrimenkul halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          MHR GYO HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

          Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 12-13 Ekim 2023 olarak belirlendi.

        • 3

          MYO GAYRİMENKUL HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satılacak.

        • 4

          MHR GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

          Eşit dağıtım yapılacak olan MHR GYO halka arzın büyüklüğü 890 milyon TL olacak.

          Halka arz açıklık oranı yüzde 25,03 olan MHR GYO halka arz 207.000.000 lot verecek.

          Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:

          2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)

          2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)

          2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)

          2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)

          3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)

          3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)

        • 5

          MHR GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.

        • 6

          MHR GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden başvuru yapılabilecek.

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