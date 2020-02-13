13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, yarın Ankara'da başlayacak.
Yeni bir formatla bu sene Dörtlü Final sistemiyle yapılacak organizasyon, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Yarı final maçlarında yarın Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta saat 17.30'da, Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko ise saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların galipleri, 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de finalde mücadele edecek.
DÖRTLÜ FİNAL'E NASIL GELDİLER?
Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Çeyrek finalin en büyük sürprizine Darüşşafaka Tekfen imza attı. Yeşil-siyahlılar, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'i 81-71 yenerek kupanın dışına etti.
Darüşşafaka Tekfen'in rakibi Galatasaray Doğa Sigorta ise güçlü rakibi TOFAŞ'ı 98-81 yenerek Ankara biletini aldı.
Başkent ekibi Türk Telekom da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.
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