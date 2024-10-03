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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezon yarın oynanacak Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersin Spor karşılaşmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:22
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        Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor
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        Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda heyecan bu hafta başlayacak. Ligin ilk haftasının açılış maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersin Spor'u konuk edecek. Sezon, 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

        Normal sezonu ilk 6 sırada bitiren takımlar play-off maçlarını oynamaya hak kazanacak. Ligi 7., 8., 9. ve 10. sırada tamamlayan ekipler ise tek maç üzerinden play-in oynayacak. Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan takımlar da küme düşecek.

        İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

        İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2024-2025 sezonu itibarıyla 59. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemdeki adıyla Efes Pilsen oldu.

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        EN SON FENERBAHÇE, EN ÇOK EFES ŞAMPİYON!

        Geçtiğimiz sezon final serisinde Fenerbahçe, Efes'i 3-1 ile geçerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler böylece tarihindeki 11. zaferine ulaştı. Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım ise Efes. Lacivert-beyazlıların toplamda 16 şampiyonluğu bulunuyor. Şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu var. Ligde Galatasaray ile İTÜ 5, Ülkerspor 4, Beşiktaş, Karşıyaka ile TOFAŞ 2, Altınordu ve Muhafızgücü'nün de 1'er kez şampiyonluk kazandı.

        Öte yandan 2019-2020 sezonu ise koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

        EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN BAŞANTRENÖR AYDAN SİYAVUŞ

        Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 defa da Efes ile olmak üzere toplam 7 kez şampiyonluk yaşadı. Siyavuş'u, Aydın Örs ile Ergin Ataman takip ediyor. Örs, 6 şampiyonluğun 5'ini Efes, 1'ini de Fenerbahçe ile kazandı. Ataman ise 4 kez Efes, 1'er kez de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyon oldu. Zeljko Obradovic, Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'in de 4 şampiyonluğu bulunuyor.

        Ayrıca Ergin Ataman, 3 farklı takımla şampiyon olan tek başantrenör olarak yer alıyor.

        ERMAN KUNTER'DEN 153 SAYI!

        Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Erman Kunter, bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu olarak yer alıyor. Fenerbahçe'de oynarken 1988 yılında Hilalspor'u 175-101'lik skorla yendikleri müsabakada Kunter, 153 sayı atarak tarihe geçti.

        EN FAZLA TAKIM İSTANBUL'DAN

        Bu sezon ligin yeni ekipleri Yalovaspor Basketbol ve Mersin Spor Kulübü oldu. 2024-2025 sezonunda ligde ayrıca İstanbul'dan 7, İzmir'den 2, Bursa'dan 2, Ankara, Denizli, Manisa, Mersin ve Yalova'dan da 1'er takım yer alacak.

        Tüm sezon karşılaşmalar beIN SPORTS ve TOD’da yayınlanacak.

        Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın

        19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor

        5 Ekim Cumartesi

        15.30 Manisa Basket - Bursaspor Basketbol

        18.00 Türk Telekom - Galatasaray

        20.30 Tofaş - Beşiktaş

        6 Ekim Pazar

        13.00 Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka

        15.30 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka

        18.00 A. Efes - Yalovaspor Basketbol

        20.30 Fenerbahçe - ONVO Büyükçekmece Basketbol

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