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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:53
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

        16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

        PLAY-İN İLK KEZ UYGULANACAK

        Ligde bu sezon play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7 ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacak. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak.

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        Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise küme düşecek.

        Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor

        Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol

        Anadolu Efes-Yalovaspor

        Türk Telekom-Galatasaray

        Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka

        TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka

        Manisa Basket-Bursaspor

        Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa

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