Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Başkentte özel halk otobüslerinin gelir desteği devam edecek

        Başkentte özel halk otobüslerinin gelir desteği devam edecek

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, özel halk otobüslerine verilen ve 31 Aralık 2024'te sona eren gelir desteğinin, yıl sonuna kadar devam etmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkentte özel halk otobüslerinin gelir desteği devam edecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABB Meclisi'nin şubat ayı üçüncü birleşimi, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

        Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

        Birleşimde, 9 Ağustos 2024'te Başkent'te hizmet veren özel halk otobüslerine sağlanan gelir desteğinin 31 Aralık 2024'e kadar sürmesine ilişkin kararın revize edilip, 1 Ocak itibarıyla yeniden verilmesine ilişkin başkanlık yazısı gündeme geldi.

        Yazıda, ABB tarafından özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin, 1 Ocak'tan 31 Aralık 2025'e kadar devam etmesi, ayrıca çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA) tam ücret ve indirimli ücret tarifesi üzerinden gelir desteği ödemesinde bulunulması, bu tarihler arasında gelecek bir bilet zammı olması durumunda ise desteklerin güncellenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması yer aldı.

        İlgili başkanlık yazısı, ABB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

        Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa