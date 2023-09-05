Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Başkentte bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak - Güncel haberler

        Başkentte bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 22:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı ile Çankaya ve Keçiören'nin bir kısmını besleyen İvedik Arıtma Tesisi ve P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, Keçiören Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarımı nedeniyle 6 Eylül Çarşamba saat 23.59 ile 7 Eylül Perşembe 23.59 saatleri arasında Altındağ ve Mamak'ın tamamının yanı sıra Keçiören ilçesi Subayevleri ve Gümüşdere mahalleleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çevresi, Çankaya ilçesinde ise Yakupabdal ve Cebeci mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        #su kesintisi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Habertürk Anasayfa