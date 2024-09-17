Başkent'te 80 bin ton çamur taşınacak

Başkent'in atık su tesisindeki 80 bin ton çamur taşınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) İvedik Su Arıtma Tesisi'ndeki işlemler sonucu ortaya çıkan 80 bin ton çamurun Sincan ilçesindeki özel katı atık tesisine taşınması için çalışma başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) İvedik Su Arıtma Tesisi'ndeki 80 bin ton çamurun taşınması için çalışma başlatıldı.
AA'nın haberine göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), İvedik Su Arıtma Tesisi'nde biriken atık çamurun alandan taşınmasını sağlamak amacıyla ihale düzenleyecek.
ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanlığının sorumluluk alanında yürütülecek çalışmayla 80 bin ton çamurun taşınması planlanıyor. Taşınma işlemi sonrasında depolama alanında yer açılarak, arıtma tesisinin kesintisiz şekilde çalışması amaçlanıyor.
SON TEKLİF GÜNÜ 15 EKİM
Çamurlar, tesise 40 kilometre mesafede yer alan Sincan Çadırtepe mevkisindeki özel bir firmaya ait katı atık alanına boşaltılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde başlanacak taşıma çalışmasının, 150 günde tamamlanması planlanıyor.
Son teklifleri 15 Ekim Salı saat 14.00'te alınacak ihale, ASKİ'nin internet sitesinden yayımlanacak.