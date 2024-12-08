Başkent Ankara'nın Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına molotof kokteyli atıldı

Ankara'nın işlek caddelerinden Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekânının önüne kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı.

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ETRAF BİR ANDA AYDINLANDI

Akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile yapılan saldırı etrafı bir anda aydınlattı. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

TUTUKLANDI

Yangın çıkarmaya çalışan B.K, polis ekiplerince yakalandı. B.K. emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibi ile kavga ettiğini, daha sonra gelip büfeyi yakma girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklandı.