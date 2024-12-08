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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent Ankara'nın Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına molotof kokteyli atıldı | Son dakika haberleri

        Başkent Ankara'nın Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına molotof kokteyli atıldı

        Başkent Ankara'da bulunan eğlence mekânının önüne kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Olayla ilgili zanlı yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:44
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        Eğlence mekanının önüne molotof atıldı
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        Ankara'nın işlek caddelerinden Ulus-Çankırı Caddesi'nde bulunan eğlence mekânının önüne kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı.

        ETRAF BİR ANDA AYDINLANDI

        Akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile yapılan saldırı etrafı bir anda aydınlattı. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

        TUTUKLANDI

        Yangın çıkarmaya çalışan B.K, polis ekiplerince yakalandı. B.K. emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibi ile kavga ettiğini, daha sonra gelip büfeyi yakma girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklandı.

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