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        Haberler Gündem Güncel Başkan Yalçın, muhtarlara kestane fidanı dağıttı | Son dakika haberleri

        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlara kestane fidanı dağıttı

        Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geleneksel hale gelen aylık muhtarlar toplantısında mahalle muhtarlarıyla buluştu. Yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek yeni projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Yalçın, ayrıca muhtarlara mahallelerinin kamusal alanlarına dikilmek üzere kestane fidanı dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:44
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        Başkan Yalçın, muhtarlara kestane fidanı dağıttı
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        Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin şubat ayı muhtarlar toplantısı Esma Hatun Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Mubtafa Yalçın'ın yanı sıra Talas İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer de katıldı.

        Toplantıda konuşan Başkan Yalçın, "Allah içimizdeki bu güler yüzü, muhabbeti almasın. Talas olarak imkânlarımız güzel. Hem emniyetimiz hem de jandarmamız işin her zaman başındalar. Biz de merkezi hükümetle ilgili irtibatı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

        Başkan Yalçın, kırsal mahallelerin Malatya yoluna bağlandığı kavşakla ilgili gelişmeyi de açıklayarak, "Bu yıl Kepez ve Mengücek kavşağının ihale programının içinde olduğu bilgisi geldi. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

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        Kırsal mahallelerdeki internet alt yapısıyla da ilgili bilgiler veren Başkan Yalçın, "Kepez, Mengücek, Yazyurdu, Çevlik, Cebir, Sosun ve Yamaçlı'da internet alt yapı sorunu çözüldü" şeklinde konuştu.

        Her toplantıda yazılan konuların takibinin yapıldığını belirten Başkan Yalçın, "Bin adet kestane fidanını KAYEMA'dan kırsal mahallelerimize dağıtmak üzere temin ettik. Talas'ta kentsel dönüşüm devam ediyor. 48 ayrı noktada çalışmalarımız var. Böyle bir devlet bulunmaz. Allah devletimize zeval vermesin. Hepimiz devlet adamıyız, devlet adına sorumluyuz. Bir adam bir otomobil alıp 40 yıl kullandıktan sonra galeriye götürüp yenisiyle üstüne para vermeden değiştirmek istese deli derler. Şimdi durum aynı böyle. Adam evini müteahhide verip sıfır daire alıyor."

        Toplantının sonunda Başkan Yalçın, muhtarlara kestane fidanı dağıttı.

        Yazyurdu Mahalle Muhtarı Memiş Akbulut de "Mustafa Yalçın başkanıma kırsala verdiği hizmetlerden çok teşekkür ediyorum. İnşallah fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bereketli olsun" dedi.

        Çömlekçi Mahalle Muhtarı Ali Şimşek ise "Bizim mahallemizde hasadını yaparken gördüğü kestane ağacını şimdi muhtarlara dağıtan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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