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Konya'da, Doğanhisar İlçe Belediyesi eski Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Abdullah Koç'un tahliyesine karar verildi.

25 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

BABAYA TAHLİYE KARARI

Cinayetle ilgili Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Kovid 19 tedbirleri kapsamında basın mensupları alınmazken tutuklu sanıklar Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç, tutuksuz sanıklar İrfan K., Osman K. ve Necmi Y. ile sanık ve ölenlerin yakınları ile taraf avukatları duruşmaya katıldı.



TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tanık ifadelerinin alındığı duruşma sonunda, mahkeme heyeti, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan Abdullah Koç'un tahliyesine, cinayet zanlısı olarak yargılanan Abdurrahman Koç'un ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cinayet zanlısı Abdurrahman Koç

Ölen İhsan Öztoklu'nun annesi, kararı duyunca mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi ve kısa süreli baygınlık yaşadı. Duruşma ertelendi.