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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!

        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 44 yaşındaki Tamer Yurtkal'ın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, aynı yaştaki Zahide Yurtkal'ın başında, olaydan 15 gün önce de rakı şişesi kırdığı öğrenildi. Zahide Yurtkal'ın uzaklaştırma kararı çıkarttığı, eşinin özür dilemesi üzerine affettiği ve 3 gün sonra tekrar evine döndüğü belirtildi. Zahide Yurtkal ile olayın ardından intihar eden Tamer Yurtkal'ın cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:38
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        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
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        İzmir'de olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5792 Sokak'ta iki katlı evin en üst katında meydana geldi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

        DHA'da yer alan habere göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan nakliye firması çalışanı Tamer Yurtkal (44), eşi Zahide Yurtkal'ın (44) oturduğu eve geldi. Yurtkal çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ VURDU

        Tartışmanın büyümesi üzerine Tamer Yurtkal yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Zahide Yurtkal'a ateş etti. Saçmalar Zahide Yurtkal'ın göğsüne ve kavga sırasında evde bulunan çiftin kızları S.Y.'nin koluna isabet etti.

        BALKONA KAÇIP "KURTARIN BİZİ" DİYE YARDIM İSTEDİ

        Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Y. balkona kaçıp, "Kurtarın bizi" diye bağırarak, komşularından yardım istedi. Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak bir kez daha ateşledi.

        KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

        Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. S.Y. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KATİL BABANIN BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

        Zahide ve Tamer Yurtkal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zahide Yurtkal'ın bugün ikindi de memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde, eşinin cenazesinin ise İzmir'in Selçuk ilçesinin Belevi Mahallesi'nde toprağı verileceği bildirildi.

        EŞİNİN BAŞINDA ALKOL ŞİŞESİ KIRMIŞ

        Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Tamer Yurtkal'ın alkol bağımlısı olduğu, sıklıkla eşine şiddet uyguladığı, son olarak 15 gün önce eşinin başında rakı şişesi kırdığı öğrenildi.

        ÖZÜR DİLEYEN EŞİNİ AFFETMİŞ

        Bunun üzerine yakınlarının evine sığınan Zahide Yurtkal'ın, eşinin kendisinden özür dilemesi üzerine, affedip, 3 gün önce tekrar evine döndüğü ifade edildi.

        "KADIN ŞİDDETİNE ARTIK 'DUR' DEMEMİZ LAZIM"

        Zahide Yurtkal'ın babası Bahtiyar Tekin, "Şu kadın şiddetine artık 'Dur' dememiz lazım. Her gün bir kadın şiddeti haberi duyuyoruz. Şiddet uyguluyordu bu nedenle uzaklaştırma verildi. 'Siz düğmeye basın 1-2 dakikaya oradayız' diyorlar. Olay olduktan 1 saat sonra polis geliyor. 15 gün önce yine galiba şiddet görmüş. Başına şişe atmış" dedi.

        Zahide Yurtkal'ın amcası Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Ülkemizin kanayan yaralarından birisi, bu aile şiddeti. Kadınlarımıza şiddet uygulanıyor. Yeğenime Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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