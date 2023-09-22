Başarıdan başarıya koşuyor! Zehra Güneş'in kupaları ve madalyaları saymakla bitmiyor!

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında Vakıfbank'a girerek voleybol kariyerine başladı. İki sene boyunca hem yıldız hem de genç takımda forma terleten isim Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giten Güneş, aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.