Başakşehir puan durumu nasıl? Avrupa Ligi J Grubunda Başakşehir kaçıncı sırada? soruları bu akşamki önemli maçının ardından soruluyor. Başakşehir bu akşam Roma karşısında ilk yarıda yediği 3 golle yenildi. Peki bu yenilgi Avrupa Ligi J Grubunda nasıl bir değişiklik yarattı. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

BAŞAKŞEHİR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grupta oynanan diğer maçta ise Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 yendi. Başakşehir'in bir üst tura yükselmesi için; son haftada Alman ekibi Mönchengladbach'ı deplasmanda yenmesi gerekiyor.