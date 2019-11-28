28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.
BAŞAKŞEHİR - ROMA
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Ovidiu Hategan
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN Sports 2
BAŞAKŞEHİR: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
ROMA: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Diawara, Pellegrini, Kluivert, Zaniolo, Dzeko
TEKNİK DİREKTÖR: Fonseca
GALİBİYET TURU GETİRECEK
Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
AVRUPA'DA 25. RANDEVU
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 24 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.
OKAN BURUK YÖNETİMİNDEKİ 7. AVRUPA SINAVI
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 7. karşılaşmasını Roma karşısında oynayacak.
Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi.
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