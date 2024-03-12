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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Matchoi Djalo'yu transfer etti! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Matchoi Djalo'yu transfer etti!

        RAMS Başakşehir, Portekiz ekibi Paços de Ferreira'dan Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:26
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        Başakşehir transferi açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun transfer edildiğini açıkladı.

        Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekiz İkinci Futbol Ligi takımlarından Paços Ferreira'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

        Açıklamada, "Matchoi Djalo'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Gine-Bissau asıllı futbolcu, Portekiz 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Djalo, bu sezon Paços Ferreira formasıyla 25 resmi maça çıkıp 5 kez gol sevinci yaşadı.

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