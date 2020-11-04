ÜLKE PUANI İÇİN UMUDUMUZ BAŞAKŞEHİR

Avrupa'da 30 yıl sonra en kötü sezonunu geçiren Türkiye'nin umudu Başakşehir oldu. Bu sezonki puan tablosuna göre 55 ülek içinde 33. sırada yer alan ülkemiz, gelecek sezonun puan tablosunda 16. sıraya düştü. Bu yıl şu ana dek 1,9 puan toplayabilen Türkiye'nin en azından geçen sezonki performansına (5 puan) ulaşabilmesi için Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un sezon bitimine dek toplam 8 galibiyet alması gerekiyor.