İlk yarı iyi maç oynadık. İkinci yarı doğal olarak geriye yaslandık. Kendimize inandık. İyi oyunla 3 puan aldık. Bu gruptan çıkarsak ya da Avrupa Ligi'ne kalırsak bizim için başarı olur. Bu podyumda oynamak çok farklı bir duygu.