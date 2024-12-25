Başakşehir'in evinde bileği bükülmedi!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını sahasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasıyla tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, 2-2 berabere kalarak, iç sahada yenilmezlik serisini devam ettirdi. UEFA Konferans Ligi Elemeleriyle sezona başlayan turuncu-lacivertliler Süper Lig’e oynadığı ilk 3 maçta 4 puan elde etti.

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EKİM VE KASIM AYINI 1 GALİBİYETLE KAPATTI

Başakşehir, ekim ve kasım aylarında Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi, bu süre zarfında Kayserispor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında 1 puan alırken, Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep müsabakalarında ise sahadan puansız ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, 2 aylık sürede tek galibiyetini Göztepe karşısında aldı.

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İLK YARIDA EVİNDE KAYBETMEDİ

Başakşehir, sezonun ilk bölümünde evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan topladı ve Süper Lig’de sahasında yenilgi yüzü görmedi. Bu bölümde Alanyaspor, Antalyaspor, Göztepe ve Hatayspor karşısında 3 puan elde eden turuncu-lacivertliler, Kayserispor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa ile puanları paylaştı. İstanbul temsilcisi, iç sahada oynadığı 8 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olmadı.

PIATEK, SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, 17 haftalık bölümde 12 gol atarak Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'a 3, Göztepe ve Kasımpaşa'ya 2’şer, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ağlarını ise 1’er kez sarstı. Piatek’i gol krallığı yarışında 10 golle Trabzonsporlu Simon Banza, 9’ar golü bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Victor Osimhen takip ediyor. REKLAM

27 GOLÜN 20'SİNİ PIATEK, FIGUERIDEO VE DENİZ TÜRÜÇ KAYDETTİ Turuncu-lacivertliler ekip, 17 maçta 27 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerin 12’sini Krzysztof Piatek, 5’ini Joao Figueiredo, 3’ünü Deniz Türüç kaydetti. Jerome Opoku 2, Davidson, Miguel Crespo, Philippe Keny, Leo Duarte ve Serdar Gürler ise 1’er kez rakip fileleri havalandırdı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ İSİM PIATEK Başakşehir’de ligin 17 haftalık bölümünde 16 maçta sahada yer alan Krzysztof Piatek, Çağdaş Atan’ın en çok tercih ettiği isim oldu. Piatek’in ardından 15 maçta forma giyen Muhammed Şengezer ise bin 350 dakika ile en fazla süre alan isim oldu. Şengezer’i 15’er maçta görev yapan Jerome Opoku bin 277 dakika, Deniz Türüç bin 143 dakika, Olivier Kemen ise bin 140 dakika sahada kaldı. SAHASINDA 4, DEPLASMANDA 2 GALİBİYET ALDI Turuncu-lacivertliler, sezonun ilk yarısında iç sahada gösterdiği performansı deplasman maçlarında göstermedi. Sahasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik sonucu 16 puan toplayan Başakşehir, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Fatih Terim Stadyumu’nda 20 atıp, 9 gol yiyen turuncu-lacivertliler, deplasmanlarda ise 7 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde 14 gol gördü.

PELKAS VE BA KIRMIZI KART GÖRDÜ Süper Lig’in ilk yarısında Başakşehir’de 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Dimitris Pelkas, mücadelesinin 75. dakikasında oyundan atılırken, Ousseynou Ba ise Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.