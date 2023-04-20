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Başakşehir - Fenerbahçe maçı hakem kararları doğru mu? - Son dakika spor haberleri

Başakşehir - Fenerbahçe maçı hakem kararları doğru mu?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu. Yayıncı kuruluştaki beIN Trio programında maçın hakem kararları masaya yatırıldı

Giriş: 20.04.2023 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • PENALTI VAR MI?

    SORU: "25. dakikada penaltı var mı?"

    Deniz Çoban: Kol açık, kol kapalı diye bir şey kuralda yok. Kolun pozisyonu doğal mı diye bir durum var. Bu hamle bilinçli mi, vücudunun pozisyonuna uygun bir hareket mi? Bence vücudunun pozisyonuna uygun bir hareket. Mesafe de kısa, elini kaçırma şansı da yok. Farklı fikirde olanlara bir şey diyemem.

    Bülent Yıldırım: Oyuncunun kolları doğal pozisyonda. Kolu kaçırma şansı yok. Genişletmiyor, topu bloklamıyor.

    Seçim Demirel: Penaltı verilmemesinin doğru karar olduğunu düşünüyorum. Kol doğal pozisyonda.

  • OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU

    SORU: "43. dakikada Deniz'e Oosterwolde'nin müdahalesinde kart var olur mu?"

    Bülent Yıldırım: Gecikmiş kontrolsüz bir faul ve sarı kart olmalıydı. Net bir sarı kart kaçmış.

    Deniz Çoban: Açık bir sarı kart.

    Seçim Demirel: Sarı kart olmalıydı.

  • OOSTERWOLDE'NİN İKİNCİ POZİSYONU

    SORU: "45. dakikada Osterwolde'nin Ömer Ali'ye müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Deniz Çoban: Fotoğrafa göre kırmızı kart ama akışta ayağını kırıyor, şiddeti azaltıyor. Kırmızı olmaz, sarı olabilirdi.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart çıkmalıydı. Hakem adına şanssızlık olmuş. Oosterwolde'ye bir kart çıksa, diğerini kaçırdığını söyleyebilirdik. İlkini görmedi ama bunu görmeliydi.

    Seçim Demirel: Güç transferi yok, kendini geri çekiyor. Kırmızı yok. Sarı çıkmalıydı.

  • PENALTI MI DEĞİL Mİ?

    SORU: "47. dakikada penaltı var mı?"

    Deniz Çoban: Joao Pedro vurduktan sonra ayağı rakibe gidiyor. Penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: Bu kayma, rakibe olsaydı, Sacha Boey gibi dikkatsiz bir faulden bahsedebilirdik. Touba, topu kesmek için hamle yapıyor. Penaltı yok, tartışılacak bir tarafı da yok.

    Seçim Demirel: Başakşehirli oyuncunun topla oynama niyeti var, rakibine vuruş anında müdahalesi yok. Şuttan sonraki temas doğal bir çarpışma.

  • İKİ SARI KART DOĞRU MU?

    SORU: "50. dakikada Ömer Ali ve Biglia'nın sarı kartları doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Ömer Ali, Valencia'ya jilet gibi geliyor. Devamında Biglia, rakibini İrfan'ı indiriyor. İki sarı kart da doğru.

    Deniz Çoban: İki haraket de sarı kart.

    Seçim Demirel: Hakemin iki kartı da doğru, tebrik ederim.

  • TOUBA'NIN İLK SARI KARTI

    SORU: "67. dakikada Ahmed Touba'nın ilk sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Top yok, rakibini kıstırıyor. Sarı kart doğru.

    Deniz Çoban: Tartışmasız bir sarı kart. Oyuncu anlamsız bir hamle yaptı.

    Seçim Demirel: Kart doğru.

  • TOUBA'NIN İKİNCİ SARI KARTI

    SORU: "70. dakikada Ahmed Touba'nın ikinci sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir atak yok. Top İrfan'ın kontrolünde değil. İki oyuncu da topu kapmaya çalışıyor. Buradan faul çıkar, başka bir şey çıkmaz. İkinci sarı kartı kabul etmem mümkün değil.

    Deniz Çoban: Suat Arslanboğa 2,5 yıldır üç büyük takımın maçına atanmadı. Ligin sıkıştığı anda görev vermek, hassasiyetten uzak atama. Hakemi de zora sokar. Kamuoyu da şaşırıyor. 8 hafta kala bu maça vermek, hakemi gerdi. Başakşehirli oyuncu iyi niyetli mücadele etmiyor. İrfan da o temasları iyi kullanıp kendini çok kolay yere bırakıyor. Top tamamen İrfan'da olsa net sarı diyebilirdim. Bence sarı yok.

    Seçim Demirel: İrfan topa gitmek istiyor, rakibi eliyle boynundan tutuyor, omzundan çekiyor. Hareketlerini kısıtlıyor. Bence sportmenlik dışı müdahale. Sarı kart doğru.

     

  • SARI KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "77. dakikada Figueiredo'nun Alioski'ye müdahalesinde sarı kart gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Net bir sarı kart.

    Seçim Demirel: Sarı.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart.

  • PENALTI VAR MI?

    SORU: "79. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi, penaltı olur muydu?"

    Bülent Yıldırım: Hava topu mücadelesi, penaltı yok.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Seçim Demirel: Penaltı değil.

  • ÖMER ALİ'NİN İKİNCİ SARI KARTI

    SORU: "90+7. dakikada Ömer Ali'nin ikinci sarı kartı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Ofsayt yok. Sonrasında Ömer Ali atağı kesiyor. İkinci sarı doğru. Burada direk kırmızı çıksaydı, ofsat için bakılacaktı. Sarı, VAR'ın konusu değil. Ofsayt çizgilerinin çizilmesi çok doğru.

    Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir faul. Sarı doğru.

    Seçim Demirel: Sarı kart doğru.

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