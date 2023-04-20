TOUBA'NIN İKİNCİ SARI KARTI

SORU: "70. dakikada Ahmed Touba'nın ikinci sarı kartı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir atak yok. Top İrfan'ın kontrolünde değil. İki oyuncu da topu kapmaya çalışıyor. Buradan faul çıkar, başka bir şey çıkmaz. İkinci sarı kartı kabul etmem mümkün değil.

Deniz Çoban: Suat Arslanboğa 2,5 yıldır üç büyük takımın maçına atanmadı. Ligin sıkıştığı anda görev vermek, hassasiyetten uzak atama. Hakemi de zora sokar. Kamuoyu da şaşırıyor. 8 hafta kala bu maça vermek, hakemi gerdi. Başakşehirli oyuncu iyi niyetli mücadele etmiyor. İrfan da o temasları iyi kullanıp kendini çok kolay yere bırakıyor. Top tamamen İrfan'da olsa net sarı diyebilirdim. Bence sarı yok.

Seçim Demirel: İrfan topa gitmek istiyor, rakibi eliyle boynundan tutuyor, omzundan çekiyor. Hareketlerini kısıtlıyor. Bence sportmenlik dışı müdahale. Sarı kart doğru.