REKLAM advertisement1

Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul’un oturduğu sitenin otoparkında öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Abdülkadir Altuğrul’un arkadaşının da bulunduğu öğrenildi. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenilen olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

OTOPARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI Başakşehir, Mecidiye caddesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda iş insanı Abdülkadir Altuğrul, sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kanlar içinde yere düşmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. REKLAM

"ALACAK VERECEK" MESELESİ İDDİASI Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili 7 şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul ve Hakkari’de yapılan operasyonda cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin öldürülen Abdülkadir Altuğrul’un yakın arkadaşı olduğu ve olayı azmettirdiği öğrenildi. Yetkililer, olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini, şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde sürdüğünü belirttiler. Fotoğraflar: İHA