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        Haberler Gündem Güncel Abdülkadir Altuğrul cinayetinde flaş gelişme! 7 kişi gözaltına alındı! - Son dakika haberler

        Azmettirici arkadaşı çıktı iddiası! Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar

        İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 2 ay önce iş insanı Abdülkadir Altuğrul yaşadığı sitenin otoparkında cinayete kurban gitmişti. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Saldırıyla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yakalananlar arasında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen iş insanının arkadaşının da olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:26
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        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
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        Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul’un oturduğu sitenin otoparkında öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Abdülkadir Altuğrul’un arkadaşının da bulunduğu öğrenildi. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenilen olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

        OTOPARKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        Başakşehir, Mecidiye caddesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda iş insanı Abdülkadir Altuğrul, sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kanlar içinde yere düşmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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        "ALACAK VERECEK" MESELESİ İDDİASI

        Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili 7 şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul ve Hakkari’de yapılan operasyonda cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin öldürülen Abdülkadir Altuğrul’un yakın arkadaşı olduğu ve olayı azmettirdiği öğrenildi. Yetkililer, olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini, şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde sürdüğünü belirttiler.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #abdülkadir altuğrul
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