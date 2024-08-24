Başakşehir'de yer işgali tartışması silahlı kavgaya dönüştü
İstanbul Başakşehir'de pazar yerinde yer işgali nedeniyle 2 esnaf arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde pazar yerinde yer işgali nedeniyle 2 esnaf arasında silahlı kavga çıktı
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Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi.
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İddiaya göre, iki pazarcı arasında yer işgali nedeniyle tartışma çıktı.
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Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.G. tartıştığı E.G.'yi sırtından silahla vurarak yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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Polis pazar yerinde geniş çaplı önlem alırken, şüpheli Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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