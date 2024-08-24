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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de pazarda silahlı kavga | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de yer işgali tartışması silahlı kavgaya dönüştü

        İstanbul Başakşehir'de pazar yerinde yer işgali nedeniyle 2 esnaf arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:17
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          İstanbul'un Başakşehir ilçesinde pazar yerinde yer işgali nedeniyle 2 esnaf arasında silahlı kavga çıktı

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          Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi.

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          İddiaya göre, iki pazarcı arasında yer işgali nedeniyle tartışma çıktı.

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          Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.G. tartıştığı E.G.'yi sırtından silahla vurarak yaraladı.

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          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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          Polis pazar yerinde geniş çaplı önlem alırken, şüpheli Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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