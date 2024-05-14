Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın

Başakşehir, Saraçlar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Saraçlar Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı mobilya atölyesinin bodrum katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyede çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.