Başakşehir-Ankaragücü: 3-3 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı müthiş mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir'in golleri 14 ve 27'de Krzysztof Piatek ile 75'te Joao Figueiredo'dan geldi.

Üç kez öne geçmesine rağmen üstnülüğünü koruyamayan Başkent ekibinin gollerini ise 2'de Ali Sowe, 20'de Pedro Moreira ve 59'da Tolga Ciğerci kaydetti.

Ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükselen Başakşehir puanını 9'a çıkarırken, Ankaragücü ise 13 puana yükseldi.