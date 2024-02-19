Başakşehir: 2 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kayserispor 3-2'lik skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Duckens Nazon, 15'te Ali Karimi ve 84. dakikada Aylton attı. Başakşehir'in gollerini ise 58'de Deniz Türüç ve 89. dakikada Hamza Güreler kaydetti.

Başakşehir'de Piatek 90+12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılı ekip puanını 32'ye yükseltti. Ev sahibi ekip ise 33 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kayserispor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Dubois’nın hatalı pası sonucu topla buluşan Carole, bekletmeden pasını Nazon’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen gerisinden yaptığı yerden düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.

15’inci dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Ba’nın savunmadan çıkarken yaptığı pasta araya giren Arif, pasını Karimi’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının içinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

30’uncu dakikada sağ kanattan Kemen’in yaptığı ortada ceza sahası içi sol tarafında Figueiredo’nun kafayla indirdiği top, Piatek’in dokunuşuyla Abeid’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 2-0 önde tamamladı.

54’üncü dakikada Davidson’un pasıyla rakip ceza sahasına önüne kadar hareketlenen Figueiredo, pasını soldan ceza sahası içerisine giren Piatek’e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

58’inci dakikada Başakşehir farkı 1’e indirdi. Sol kanattan Dubois’in yerden ceza sahası içerisine yolladığı meşin yuvarlağı savunma ıskalayınca arka direkteki Deniz Türüç topla buluştu. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-2.

62’nci dakikada Dubois’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal kontrol etti.

72’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Emirhan ile verkaçından sonra topla buluşan Davidson’un sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarparak oyun alanı dışına çıktı.

84’üncü dakikada Kayserispor 3’üncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Ramazan Civelek’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte’nin meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.

89’uncu dakikada Başakşehir tekrardan farkı 1’e indirdi. Serdar Gürler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Davidson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal kurtardı. Dönen topa altıpas içinde dokunan Hamza Güreler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

90+11’inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sağ kanattan yapılan ortada arka direğe doğru açılan meşin yuvarlak, Bourabia ile Dubois’nın ikili mücadelesi sonrasında Bourabia’nın eline çarptı. Oyun durunca VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

90+12’nci dakikada Piatek’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal köşeden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.