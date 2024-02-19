Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Başakşehir: 2 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 2 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 22:05 Güncelleme: 19.02.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan Kayserispor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kayserispor 3-2'lik skorla kazandı.

        Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Duckens Nazon, 15'te Ali Karimi ve 84. dakikada Aylton attı. Başakşehir'in gollerini ise 58'de Deniz Türüç ve 89. dakikada Hamza Güreler kaydetti.

        Başakşehir'de Piatek 90+12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılı ekip puanını 32'ye yükseltti. Ev sahibi ekip ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kayserispor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9’uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Dubois’nın hatalı pası sonucu topla buluşan Carole, bekletmeden pasını Nazon’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen gerisinden yaptığı yerden düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.

        15’inci dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Ba’nın savunmadan çıkarken yaptığı pasta araya giren Arif, pasını Karimi’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının içinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

        30’uncu dakikada sağ kanattan Kemen’in yaptığı ortada ceza sahası içi sol tarafında Figueiredo’nun kafayla indirdiği top, Piatek’in dokunuşuyla Abeid’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 2-0 önde tamamladı.

        54’üncü dakikada Davidson’un pasıyla rakip ceza sahasına önüne kadar hareketlenen Figueiredo, pasını soldan ceza sahası içerisine giren Piatek’e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        58’inci dakikada Başakşehir farkı 1’e indirdi. Sol kanattan Dubois’in yerden ceza sahası içerisine yolladığı meşin yuvarlağı savunma ıskalayınca arka direkteki Deniz Türüç topla buluştu. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-2.

        62’nci dakikada Dubois’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal kontrol etti.

        72’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Emirhan ile verkaçından sonra topla buluşan Davidson’un sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarparak oyun alanı dışına çıktı.

        84’üncü dakikada Kayserispor 3’üncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Ramazan Civelek’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte’nin meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.

        89’uncu dakikada Başakşehir tekrardan farkı 1’e indirdi. Serdar Gürler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Davidson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal kurtardı. Dönen topa altıpas içinde dokunan Hamza Güreler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

        90+11’inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sağ kanattan yapılan ortada arka direğe doğru açılan meşin yuvarlak, Bourabia ile Dubois’nın ikili mücadelesi sonrasında Bourabia’nın eline çarptı. Oyun durunca VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

        90+12’nci dakikada Piatek’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal köşeden çıkardı.

        Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        STAT: Başakşehir Fatih Terim

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

        BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Kemen, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opuku, Dubois, Josef (Dk. 46 Davidson), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 34 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan (Dk. 86 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 78 Keny), Piatek

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Bourabia, Boa Morte, Kartal Yılmaz, Karimi (Dk. 73 Shukurov), Cardoso (Dk. 82 Kolovetsios), Nazon (Dk. 73 Ramazan Civelek)

        GOLLER: Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 89 Hamza Güreler (Başakşehir), Dk. 9 Nazon, Dk. 15 Karimi, Dk. 84 Boa Morte (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Piatek, Kemen, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir), Karimi, Nazon, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Habertürk Anasayfa