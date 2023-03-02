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Başakşehir, 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş'u transfer etti

Başakşehir, TFF 2. Lig ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'da forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Giriş: 02.03.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir, 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş'u transfer etti
İHA

Başakşehir ocak ayı transfer döneminin son günlerinde orta sahaya bir transfer takviyesi daha yaptı. Son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandı. 18 yaşındaki futbolcu TFF 2. Lig'de bu sezon 15 maçta görev alırken, 2 kez gol attı.

Başakşehir, Berkay Aydoğmuş transferine ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Berkay Aydoğmuş'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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