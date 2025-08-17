Başakşehir: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Da Costa'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada ceza yayının gerisinden Da Costa'nın kaleye gönderdiği plase vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

40. dakikada Da Costa'dan aldığı pasla sol çaprazdan içe kat eden Brnic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşt,a top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası içinde Shomurodov'un pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Onur Ergün, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Brnic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

61. dakikada Başakşehir atağında sağ kanattan Deniz Türüç'ün kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Jerome Opoku, kafayla topu ağlara gönderirken hakem Kadir Sağlam, önce golü verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Opoku'nun yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlağın Opoku'nun kendi eline çarptığı gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

68. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında Aaron Opoku'nun pasıyla penaltı noktasının solunda Cardoso topla buluştu. Oyuncunun yerden şutunda, savunmada Duarte'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluştu: 1-1 Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Jerome Opoku (Dk. 81 Ba), Onur Bulut, Onur Ergün (Dk. 70 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 70 Crespo), Brnic, Deniz Türüç, Shomurodov (Dk. 70 Ömer Faruk Beyaz), Da Costa (Dk. 81 Selke) Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Denswil, Carole, Jung (Dk. 62 Benes), Ackah (Dk. 72 Karimi), Mendes (Dk. 81 Dorukhan Toköz), Aaron Opoku (Dk. 81 Burak Kapacak), Cardoso, Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek) Goller: Dk. 41 Brnic (RAMS Başakşehir), Dk. 68 Cardoso (Zecorner Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 47 Jung (Zecorner Kayserispor), Dk. 84 Ba (RAMS Başakşehir)