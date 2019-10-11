Oyuncu ve yazar Başak Sayan, önceki gün ikizleriyle birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Oyun salonun yolunu tutan oyuncu, burada çocuklarıyla oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Sayan, "Bugün çocukları okuldan aldığım gibi alışveriş merkezine getirdim. Bugün anaokulunda 3. günleri, her şey gayet yolunda. Şu sıralar sadece ikizlerimin eğitimiyle ilgileniyorum" şeklinde konuştu.