Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Amerika’dan gelen misafiriyle bir restoranda yemek yiyen Sayan, yabancı arkadaşının çocuklarla ilgili bir proje için geldiğini söyledi. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren oyuncu, "Şu an net bir şey yok ama, ilerleyen günlerde beraber bir iş yapacağız bugünde onu konuştuk." dedi.