Başak Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Başak İstasyonu Nasıl Gidilir?

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Genelde duraklar isimlerini bulundukları bölgeden alırlar. Bu durumda Başak Marmaray durağı nerede? Marmaray Başak istasyonu nasıl gidilir? Sorularının yanıtlarına bir bakalım.

Siz de hemen okumaya başlayarak bütün cevapları bulacaksınız.

Başak Marmaray Durağı Nerede?

Diğer duraklarda olduğu gibi Başak istasyonu da İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alıyor. Kartal ilçesine bağlı olan istasyona istediğiniz zaman istediğiniz sebepten gidebilirsiniz. Aynı zamanda burası Petrol- iş mahallesiyle Kordonboyu Mahallesi arasında bulunuyor.

Eğer Başak Marmaray’a ulaşmak istiyorsanız yakınlarından geçen otobüslere de binebilirsiniz. Böylece durakta indiğinizde Marmaray’a yakın olacaksınız. Peki bu hatlar hangileri?

- 133T

- 134YK

- 16

- 16A

- 16D

- 17

İşte bu otobüs hatları Başak Marmaray yakınından geçiyor. Buna ek olarak minibüs hatlarından da C-50’ye binebilirsiniz. Eğer otobüs ya da dolmuş kullanmak istemiyorsanız metro da tercih edebilirsiniz. M4 metrosu da Başak Marmaray durağından geçiyor.

Ayrıca bilindiği üzere Marmaray iki ayrı hat olarak düzenlendi: Halkalı-Gebze ve Ataköy-Pendik. Her ikisi de Başak durağından geçiyor.

Başak Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Başak Marmaray istasyonuna nasıl gidilir sorusunu cevapladıktan sonra metronun kaç dakikada bir geçtiğini de söyleyelim.

- Halkalı-Gebze Marmaray hattı 15 dakikada bir sefer yaparken

- Ataköy- Pendik Marmaray hattı 8 dakikada bir sefer yapıyor.

Eğer gittiğinizde birini kaçırdıysanız diğerine binebilirsiniz. Böylece Başak durağında inebilirsiniz.

Başak bölgesi yeşil alanları ve tesisleriyle bilinen bir bölgedir. Aynı zamanda sahile yakın olmasından dolayı da fazlasıyla ilgi görüyor. Vatandaşların çoğu özellikle yaz aylarında bu güzel yere gelmek için Marmaray kullanıyor.

Böylece şehrin o boğucu trafiğinden de kurtulabiliyorlar. Siz de Marmaray ya da M4 metro ile hızlı bir yolculuk yapabilirsiniz.

Başak Marmaray Durağı Yol Tarifi

Aslında sizlere sunduğumuz hat önerilerini değerlendirebilirsiniz. Bu hatlar Başak durağının yakınından geçiyor. Ama yine de detaylı bir yol tarifi isterseniz de şunu söyleyebiliriz:

- Marmaray hattı güzergahını inceleyebilirsiniz.

- Kendi resmi web sitesinde hattın hangi yol üzerinden gittiğini görebiliyorsunuz.

- Bu harita ile Başak bölgesini de göreceksiniz.

Başak İstasyonu Bölgesi

Bu bilgilerin yanı sıra Avicenna Umut Hastanesi, Dokuz Palmiye Önü Sahili, Kartal Kızılay Hastanesi ve Doğa Koleji gibi Kartal ilçesinin bilinen konumlarına da yakındır. Eğer bu bölgelere gitmek istiyorsanız Başak durağına gelmeniz gerekiyor. Nasıl geleceğinizi ise sizlere aktardık.

Son olarak sizlere Marmaray duraklarından da bahsedelim. Böylece eğer yabancıysanız Başak durağından önce ve sonra hangi durakların geldiğini bilirseniz, durağı da kaçırmazsınız.

Pendik- Ataköy istikameti durakları şunlardır:

- Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu, Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazılıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy, Ataköy.

En çok kullanılan hat olan Halkalı- Gebze durakları ise şu şekilde:

- Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazılıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Pendik yönünden bindiyseniz, Kartal durağından sonra, Halkalı yönünden bindiyseniz de Atalar durağından sonra inmeniz gerekiyor. Kaçırırsanız da hemen bir sonraki duraklarda inmelisiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos