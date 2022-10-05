Başak Traktör, 5000 serisinin en yeni modeli olan 5115’i ilk kez Bursa’da görücüye çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre, 19 beygirlik Stage V motora sahip traktör, şirketin IF Design Tasarım ödülü alan 5120 modelinden sonra ikinci 5000 serisi traktör oldu.
Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, 5115 modelinin zorlu tarla işlerinde çiftçilerin işini kolaylaştıracağını belirtti.
Bayramoğlu, "BURTARIM 2022 Fuarı’nda yüzde yüz Türk mühendisler tarafından tasarlanan 3 modelimizi vitrine çıkardık. Bu traktörlerimizden 5120 Stage V ve 5115 Stage V emisyon değerleri ile çevreye duyarlı bir seri. 24 ileri, 24 geri vitesi ve 8 hidrolik valf çıkışı ile her ekipmanı kullanabilme özelliklerine sahip. Yeni olarak duyurduğumuz üçüncü traktörümüz ise çiftçimizin bahçe işlerinde en büyük yardımcısı olacak olan 2050 BB modeli" dedi.
Bayramoğlu, yeni piyasaya sürülen 3 traktör için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezinde mühendislerle çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekleyerek, “Tasarım ve analiz çalışmalarının ardından, yeni ürünlerimizi fonksiyon, performans ve ömür testlerine tabi tuttuk. Prototip ürünlerin testlerinin başarıyla tamamlaması sonrası bu 3 modelin seri üretimine geçilerek çiftçilerimizin beğenisine sunduk” diye konuştu.
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