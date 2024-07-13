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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bartuğ Elmaz: İnşallah bu sezon benim sezonum olur - Fenerbahçe Haberleri

        Bartuğ Elmaz: İnşallah bu sezon benim sezonum olur

        Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, "Mourinho'nun geldiği ilk gün çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam da bana güvendi, şans verdi. Verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Takımıma yararlı olduysam ne mutlu bana. Umarım inşallah bu sezon benim sezonum olur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:57
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        "İnşallah benim sezonum olur"
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        Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg’u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Bartuğ Elmaz, “14 gündür günde çift idmanla yoğun bir kamp geçirdik. Gerçekten çok iyi ve yoğun çalışıyoruz. Bugün de ilk yarıyı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir skor da alarak kampımızı en iyi şekilde bitirdik” ifadelerini kullandı.

        “MOURİNHO’NUN VERDİĞİ ŞANSI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞTIM”

        Teknik direktör Jose Mourinho’nun kendisine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyleyen Bartuğ, “Tabii ki Mourinho’nun geldiği ilk gün çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam da bana güvendi, şans verdi. Verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Takımıma yararlı olduysam ne mutlu bana. Oyun kurmada ve baskıda sürekli kenardan bana uyarılarda bulunuyor. Bu da beni önemsediğini ve beğendiğini hissettiriyor. Ben de onun verdiği direktifleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım inşallah bu sezon benim sezonum olur” şeklinde konuştu.

        Hedefinin Avrupa olduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, “Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Benim de çok çalışarak, mücadele ederek, takımıma yardımcı olarak, elimden gelenin en iyisini yaparak hedefim tabii ki Avrupa” sözlerini sarf etti.

        “HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FORMA GİYMEK”

        Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme hayalinin olduğunu da aktaran genç futbolcu, “Bence tabii ki daha eksiklerimiz var ama gün gün geliştiğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Onu da en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi maçına en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz. Benim hayalim de Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek” diyerek sözlerini noktaladı.

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