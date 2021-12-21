ZONGULDAK'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Zonguldak öğrenci ve velilerin göz Valilik'te. Zonguldak Valiliği ve ilçelerde ise Kaymakamlıklarda oluşturulan komsiyonlar ilçelerde veya okullarda tatil tatil kararı verecekler.



Zonguldak ili genelinde özellikle bazı köylerler taşımalı eğitim veriliyor. Taşımalı ve servisle eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin gözü Valilik ve Kaymakamlık kararında.