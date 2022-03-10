Ülkenin doğu illlerini de etkisi altına alan yoğun kar yağışı yurdun dört bir yanında hissedilmeye başladı. Kar tatili olacak illerin valilikleri tarafından teker teker açıklamalar gelmeye başladı. Bartın ve Zonguldak'taki öğrenciler yarın okul olup olmayacağını merak ediyor. İşte Bartın ve Zonguldak'ta 11 Mart Cuma günü okul var mı, tatil mi sorusunun cevabı ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...