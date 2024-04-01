Bartın 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya oldu!
Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı tamamlandı ve Bartın Belediye Başkanı'nın kim olduğu netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belli oldu. Peki, Bartın Belediye Başkanı kim oldu? İşte detaylar...
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Türkiye'de bir seçim maratonu daha tamamlandı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi ve kesin olmayan Bartın Yerel Seçim sonuçları da açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bartın Belediye Başkanı kim oldu? İşte Bartın yerel seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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BARTIN BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya oldu. CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, yüzde 50.98 oy aldı. Rakibi MHP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise yüzde 36.66 oy aldı.
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31 MART 2024 BARTIN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Bartın ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
AMASRA: RECAİ ÇAKIR - CHP - %46,24
KURUCAŞİLE: UĞUR GÜNEŞ - CHP - %51,42
MERKEZ: MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA - CHP - %50,98
ULUS: HASAN HÜSEYİN UZUN - AK Parti - %51,75
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EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
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SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.
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