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        Haberler Gündem Bartın Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bartın Belediye Başkanı kim oldu?

        Bartın 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya oldu!

        Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı tamamlandı ve Bartın Belediye Başkanı'nın kim olduğu netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belli oldu. Peki, Bartın Belediye Başkanı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 03:50 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:50
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