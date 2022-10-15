BARTIN MADEN PATLAMASI NEDEN OLDU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, meydana gelen maden patlamasyıla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Yaralılarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Fayton dediğimiz mini raylı sistem galerilerin bir kısmına ulaşıyor. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında herhangi eksikliğimiz yok. Sürekli koordinasyon içindeyiz. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu yönünde. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirmiştir.

AFAD: PATLAMANIN TRAFO KAYNAKLIĞI OLDUĞU BİLGİSİ SEHVEN PAYLAŞILMIŞTIR

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Bartın ili Amasra ilçesinde Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir." ifadeleri paylaşıldı.