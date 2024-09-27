Bartın Irmağı'nda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
Bartın'da kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su debisinin düşmesi ile yaşanan balık ölümleri, tedirginliğe yol açtı. Belediye, oksijen yoğunluğunu artırmak için ırmağa su takviyesi yaptı.
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Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi'nden geçen bölümünde balık ölümleri yaşandı.
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan ırmakta, sabah saatlerinde suyun kenarında çok sayıda ölü balık görüldü.
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Durumu gören çevre sakinleri de Bartın Belediyesi'ne haber verdi.
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Belediye ekipleri, oksijen yoğunluğunu artırmak için sabah saatlerinde Kemerköprü üzerinden geçen vanaları açarak, ırmağa su takviyesi yaptı.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ırmak yatağında sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
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Görevliler, bölge halkını balık ölülerini toplamamaları konusunda uyardı.
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Diğer yandan Kemerköprü'de yaşayan Engin Kahraman, Bartın Irmağı'nda su seviyesinin düştüğü anlarda balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, belediyenin de önlem olarak su takviyesi yaptığını söyledi.