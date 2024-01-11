Barry Keoghan et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolundan oluyordu
İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, çok nadir görülen et yiyen bakteri hastalığı (Nekrotizan fasiit) yüzünden kolunu kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını anlattı
- 1
'Banshees of Inisherin', 'The Batman' ve 'Eternals' gibi yapımlarla tanınan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, çok nadir görülen bir hastalık yüzünden kolunu kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını söyledi.
- 2
Barry Keoghan, geçirdiği hastalık hakkında konuştu. 31 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda et yiyen bakteri hastalığına (Nekrotizan fasiit) yakalandığını anlattı.
- 3
"ÖLMEYECEĞİM DEĞİL Mİ?"
2021'de oldukça nadir görülen hastalığa yakalan Barry Keoghan, önce canınıkolunu kaybetme tehlikesi yaşadığını söyledi.
-
- 4
OSCAR HABERİNİ HASTANEDE ALDI
O dönemde Barry Keoghan ile birlikte film çeken yönetmen Martin McDonagh, "Film çekimlerine başlayalı dört gün olmuştu, kolları şişmişti. 'İyiyim bir şeyim yok' dedi" ifadelerini kullandı.
Barry Keoghan, 'Banshees of Inisherin' filmindeki 'Dominic' rolüyle ilk kez Oscar adaylığı kazanmıştı. Keoghan, Oscar'a aday olduğunu hastanede öğrendi. Oyuncunun kolundaki yara izi 'Saltburn' filminde görülüyor.
- 5
NEKROTİZAN FASİİT NEDİR?
Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkar.
Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açarak ölümcül seyreder.
- 6
'GLADYATÖR 2'DE ROL ALACAK
Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstleneceği, Paul Mescal'ın başrolde yer alacağı yeni 'Gladyatör' filminde 'Barry Keoghan'da rol alacak.
Fotoğraflar: AP, Avalon
-