Barometre nedir?

HABERTURK.COM

Barometre Nasıl Çalışır?

Atmosferdeki hava basıncının ölçülmesi oldukça önemlidir. Barometre bu hava basıncını ölçmek için kullanılmakta olan alettir. Atmosferde bulunmakta olan açık hava basıncı barometre ile milibar cinsinden ölçülmektedir. Barometre kullanımı ile birlikte atmosferdeki hava basıncı kolay bir şekilde tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra barometrede yer almakta olan veriler sayesinde kısa süreli hava tahminleri de yapılmaktadır. Bu nedenle barometre atmosferdeki hava basıncının kısa sürede ölçülmesini sağlamaktadır.

Barometre ile kısa vadeli hava tahmini yapılırken basıncın düşme eğilimi incelenmektedir. Basıncın düşme eğilimine girmesi ve sürekli düşüş göstermesi kapalı bir hava olduğunu ve yağmur yağacağını göstermektedir. Barometrede basıncın yükselme eğilimine girmesi ve sürekli olarak çıkış göstermesi ise havanın iyileşeceğine işaret etmektedir. Barometre nasıl çalışır sorusuna kısaca bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Aynı zamanda barometredeki hava basıncının aynı kalması mevcut olan hava durumunun devam edeceğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ani düşüş ve çıkışlarda değişim olacağının göstergesidir.

Barometre Çeşitleri Nelerdir?

İlk olarak cıvalı barometrelerde basınç azaldığında cıva düzeyinde azalma görülmektedir. Barometrede bu etki ile birlikte çalışmaktadır. Rakımı sıfır olan bir alanda cıva yükselmektedir. Çeşitli hava değişimleri yaşanır ise cıvanın yüksekliği düşük de olsa değişebilmektedir. Yükseklik miktarı arttıkça cıvanın düzeyinde de değişim meydana gelmektedir.

Bunun yanı sıra cıvalı barometrelere oranla havalı barometrelerin daha hassas olduğu söylenebilmektedir. Bundan dolayı da sıklıkla havalı barometreler tercih edilmektedir. Bu tür barometreler aneroid olarak da bilinmektedir. Havalı olan barometrelerin çalışma ilkesi ise yaya bağlıdır. Bunun dışında elektronik ve dijital barometreler bulunmaktadır. Bu barometrelerin çalışma prensibi daha karışık görülebilmektedir. Deniz seviyesinden olan yüksekliği göstermektedir. Genel olarak barometre çeşitleri nelerdir sorusu bu şekilde cevaplandırılabilmektedir.

Barometre Değerleri

Fransız bilim insanı olan Pascal tarafından bulunan barometre ilk defa 1947 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Hava basıncının ölçülmesini sağlamakta olan bir alettir. Oldukça hassas bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Bu aletin kullanımı ile birlikte hava tahmini yapılabilmektedir. Özellikle de kısa süreli hava tahminlerinde sıkça kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Fakat uzun süreli hava tahminlerinde işe yaramamaktadır. Bundan dolayı doğru bir amaç ile doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Barometre değerleri sayesinde bu hava tahmini yapılabilmektedir.

Barometre Değerleri Nasıl Okunur?

Sıcak ve soğuk hava koşullarına bağlı olarak atmosferdeki hava basıncı değiştiğinde hava durumunu tahmin etmek için kullanılmaktadır. Meteorologlar birimi milibarları ve SI’yı kullanmaktadır. Dünya çapında kullanılmakta olan birim ise Pascal birimidir. Düşmekte olan barometre düşük hava basıncını göstermektedir.

Barometre ile Rakım Nasıl Ölçülür?

Farklı çeşitleri bulunmakta olan barometre farklı durumlar için kullanılabilmektedir. Hava tahminleri yapılırken özellikle kısa süreli hava tahminlerinde sıkça kullanılmakta olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra barometre ile rakım da ölçülebilmektedir. Aynı zamanda bu alet iki farklı çeşit bulundurmaktadır. Bunlar cıvalı ve havalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kullanım için uygun olanın tercih edilmesi ile birlikte ihtiyaca uygun olarak kullanımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca birim olarak da Pascal biriminin kullanılmakta olduğu bilinmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos