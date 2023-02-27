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Barometre Neyi Ölçer?

Geçmişten günümüze kadar sıkça kullanılmış olan barometre önemli bir alettir. Atmosfer basıncının ölçümünde kullanılmaktadır. Ancak bu alet yalnızca atmosfer basıncını ölçmek için kullanılmamaktadır. Kullanılmakta olduğu pek çok farklı alan bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak kısa süreli hava tahminleri, basınca bağlı olarak yükseklik hesaplamaları da verilebilmektedir. Ancak ilk kullanıldığı alana bakıldığında hava basıncı olduğu gözlemlenmektedir.

Barometre Ne İşe Yarar?

Bu aletin ilk olarak Fransız bir bilim insanı olan Pascal tarafından kullanılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Barometre ne işe yarar sorusu ise sıkça merak edilen sorulardan bir tanesidir. Barometre atmosferde yer almakta olan havanın basıncının ölçülüp bu değerin verilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle fizik derslerinde sıkça anlatılmakta olan ve hakkında pek çok merak edilen durum bulunan hassas bir alet olduğu da söylenebilmektedir. Öncelikle bu aletin başlıca görevi açık hava basıncını ölçmektir. Fakat bu işlevinin yanında barometreler kısa süreli de olsa bazı hava tahminlerinde bulunabilmektedir. Uzun süreli hava tahminleri için önerilmemektedir.

Barometre ile Ne Ölçülür?

Günümüzde sıkça kullanılmakta olan barometre atmosfer basıncının ölçümünde kullanılmaktadır. Cıvalı ve aneroid çeşitlerinin bulunmakta olduğu gözlemlenmektedir. En yaygın örneklerinden birinin ise altimetre olduğu söylenebilmektedir. Altimetreler ise dağcılıkta ve hava taşıtlarında kullanılmaktadır. Barometrenin çeşitleri atmosferdeki hava basıncını ölçmeye yarayan alet olarak bilinmektedir. Cıvalı, sifonlu, kadranlı ve aneroit gibi çeşitleri bulunmakta olan barometre, kısa süreli hava tahminleri için de kullanılmaktadır.

Barometre Nedir?

Atmosferde bulunan havanın basıncının ölçülmesi oldukça önem taşımakta olan bir durumdur. Çünkü basınç ile pek çok şey değişim gösterebilmektedir. Barometre ise atmosferde bulunmakta olan havanın basıncını ölçmek için kullanılan alete verilmekte olan isimdir. Barometre nedir sorusu kısaca bu şekilde tanımlanabilmektedir. Bu alet Fransız bilim insanı olan Pascal tarafından 1947 yılında kullanılmıştır.

Atmosferde yer almakta olan açık hava basıncı barometre üzerinde milibar cinsi üzerinden ölçülmektedir. Bu alet yani barometre kullanılarak atmosferde kullanılan hava basıncı kolay bir şekilde ölçülmektedir. Bunların yanı sıra barometre üzerinde bulunmakta olan veriler göz önüne alındığında kısa süreli hava tahminleri yapılabilmektedir. 2 çeşidi bulunmakta olan bir alettir. Bunlar cıvalı ve havalı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Barometre Nerelerde Kullanılır?

Hava basıncını ölçmekte olan bu alet cıvanın yükselişine bağlı olan basit bir düzenek halinde oluşturulmuştur. Barometre aleti basıncı ölçmek için veya basıncın etkilenmiş olduğu şeyleri öğrenmek için kullanılmaktadır. Kullanılmakta olduğu bazı yerler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Basınca bağlı olarak yapılan kısa süreli hava tahminleri esnasında

Basınca bağlı olarak yapılan yükseklik hesaplamalarında

Açık hava basıncını ölçerken

Bilimsel bazı çalışmalar için yapılan laboratuvar çalışmalarında

Çeşitli nedenlerden dolayı kullanılmakta olan bir alet olduğu söylenebilmektedir. Pek çok alanda kullanılmakta olan barometre hakkında merak edilenler genel anlamda bu şekilde özetlenmekte ve sıkça sorulan sorular cevaplanmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos